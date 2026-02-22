Olimpiadi 2026 Fugatti | Grande soddisfazione per quanto fatto ora le Paralimpiadi

Fugatti ha annunciato che le Olimpiadi 2026 hanno portato risultati sorprendenti, grazie all’impegno organizzativo e alla partecipazione dei volontari. La crescita del movimento sportivo locale si riflette nei successi degli atleti trentini, che hanno superato le aspettative. La soddisfazione deriva anche dall’efficacia delle attività promozionali e di coordinamento realizzate finora. Ora, l’attenzione si sposta sulle Paralimpiadi, che rappresentano il prossimo obiettivo.

“C’è grande soddisfazione per quanto abbiamo fatto in questo evento: la capacità organizzativa, il ruolo promozionale e del volontariato. Indubbiamente anche i numeri sportivi e i risultati degli atleti trentini, che sono stati oltre ogni previsione. Il Trentino è riuscito a essere primo attore in queste Olimpiadi 2026. Non è finita qui, perché ci attendono le Paralimpiadi. Nei prossimi giorni inizierà l’organizzazione e poi l’evento, quindi saremo ancora al centro: lo saremo con questa località e con gli atleti trentini paralimpici; anche lì c’è la possibilità di fare risultati importanti”. Così Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento, a poche ore dalla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Milano-Cortina 2026: quanto costano le Olimpiadi e quanto rendono all’Italia#Milano-Cortina 2026 || Mentre si avvicinano le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, cresce anche la preoccupazione sui costi che l’Italia dovrà sostenere.

Cerimonia apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026: quanto dura (durata), a che ora finisceLa cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 si svolge questa sera a San Siro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina 2026: il ministro Giancarlo Giorgetti in visita al Villaggio olimpico di Predazzo; Cala il sipario sui Giochi Olimpici. I numeri del Trentino; Olimpiadi, Fugatti: da qui nascerà una promozione del territorio; Milano-Cortina, Giorgetti visita villaggio olimpico di Predazzo: Questa sarà una grande eredità per la Guardia di Finanza.

Olimpiadi, oggi la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona: orario, dove vederla, scaletta e tutto quello che c’è da sapereWashington, 21 feb. (Adnkronos) - Per ora alla Casa Bianca vige il silenzio su cosa farà il presidente Donald Trump con l'Iran: i funzionari più stretti non parlano, eppure la stampa americana sostien ... ilfattoquotidiano.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026: il ministro Giancarlo Giorgetti in visita al Villaggio olimpico di Predazzo(mi-lorenteggio.com) Predazzo, 17 febbraio 2026 – Visita istituzionale del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, lo scorso 14 febbraio 2026 – alla Scuola Alpina della Guardia di ... mi-lorenteggio.com

PAT * OLIMPIADI: FUGATTI A MILANO: «SHORT TRACK – BRONZO A SIGHEL E NADALINI, I COMPLIMENTI DELLA GIUNTA PROVINCIALE PER IL NUOVO PODIO DEI PATTINATORI TRENTINI» (VIDEO) x.com

Vittoria soffertissima, ma meritata! Alle olimpiadi l'Ital-Cembra continua a lottare per conquistare uno storico posto in semifinale #curling #olimpiadi #Fugatti #fugattipresidente #trentino #orgogliotrentino Maurizio Fugatti - facebook.com facebook