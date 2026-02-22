Olimpia Milano-Tortona oggi Coppa Italia basket 2026 | orario finale tv programma streaming

L'incontro tra Olimpia Milano e Tortona nella Coppa Italia di basket 2026 si è deciso per una vittoria sorprendente, causata dalla capacità delle due squadre di affrontare avversari più quotati. Olimpia Milano, guidata da Peppe Poeta, ha disputato una partita intensa contro Brescia, mentre Tortona di Mario Fioretti ha superato Virtus Bologna. Entrambe le formazioni mostrano un ritmo competitivo che promette un match appassionante. La gara si gioca oggi, senza sapere ancora quale squadra avanzerà.

Non è una finale inedita, perché la si è vista anche nel 2022 a Pesaro. Pur tuttavia, ha ancora i crismi di una certa sorpresa: da una parte l’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano di Peppe Poeta, in grado di reggere l’urto di una spettacolare Germani Brescia, dall’altra una Bertram Derthona Tortona di Mario Fioretti capace di battere la Virtus Bologna. I milanesi vanno per il tentativo di sfatare il tabù delle ultime due finali perse, prima contro Napoli e poi contro Trento, mentre dalle parti di Tortona si punta, stavolta per davvero, a un primo, storico trionfo dopo che la sua presenza nei piani alti della Serie A è diventata un fatto consueto. 🔗 Leggi su Oasport.it

Brescia-Olimpia Milano oggi, Coppa Italia basket 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, Brescia e Olimpia Milano si sfidano nelle semifinali della Coppa Italia di basket 2026, dopo il giorno di pausa di ieri.

Dove vedere in tv Derthona-Olimpia Milano, Finale Coppa Italia basket 2026: orario, programma, streamingDerthona Tortona e Olimpia Milano si sono qualificati per la finale di Coppa Italia basket 2026 dopo aver vinto le semifinali all'Inalpi Arena di Torino.

Coppa Italia, l'Olimpia mata Brescia con Brooks e vola in finale contro TortonaPartita a punteggio altissimo (102-106), i biancorossi vengono trascinati dall'ex Houston e trovano un'ottima prestazione di LeDay. Fra i biancazzurri Della Valle e Massinburg cannonieri, ma Bilan ste ...

Brescia-Olimpia Milano, il risultato della partita di Coppa Italia in diretta dalle 18

