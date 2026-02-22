Olimpia Milano raggiunge la sua 14ª finale di Coppa Italia

Olimpia Milano conquista la sua 14ª finale di Coppa Italia dopo aver superato una squadra forte nei quarti di finale. La partita si è decisa grazie a una buona prestazione offensiva e a una difesa compatta. La sfida si terrà a Torino e vedrà le due squadre lottare per il trofeo. Entrambe puntano alla vittoria e si preparano per un match intenso e pieno di emozioni.

finale di coppa italia in programma a torino tra olimpia milano e tortona promette una sfida combattuta, con ambizioni ben definite da entrambe le squadre. la partita chiude un percorso intenso e propone una vetrina importante per definire chi chiuderà la stagione con un trofeo prestigioso. una cornice di grande atmosfera accompagna un confronto che misurerà equilibrio, qualità offensiva e solidità difensiva. la finale numero 14 nella storia dell'olimpia milano arriva dopo una stagione in cui la squadra ha mostrato continuità di rendimento, tentando di raggiungere quota nove trofei in questa competizione, primato tra le squadre italiane. La qualificazione dell'Olimpia Milano alle Final Eight deriva dalle due vittorie consecutive ottenute, nonostante le difficoltà incontrate contro squadre più forti. Brooks ha portato l'Olimpia Milano in finale di Coppa Italia dopo aver segnato 30 punti nella semifinale contro Brescia. Germani Brescia - EA7 Olimpia Milano 102-106 cronaca e highlights: un super Armoni Brooks trascina i Man in Red alla finale di Coppa Italia. L'Olimpia Milano è la prima finalista della Final Eight 2026. Una semifinale emozionante quella contro la Germani Brescia, con la squadra di Peppe Poeta. Milano piega Brescia, Tortona sorprende Bologna: la finale di Coppa Italia sarà Olimpia-Derthona.