Olimpia Milano-Derthona | probabili formazioni e pronostico

Olimpia Milano e Derthona si preparano a sfidarsi alle 17:00 per la finale delle Frecciarossa Final Eight, dopo aver superato le rispettive qualificazioni. La partita si gioca per il prestigio e la conquista del trofeo, attirando l’attenzione di molti tifosi. Entrambe le squadre puntano a dimostrare la loro forza in questa importante sfida. La sfida promette emozioni e un confronto ricco di tensione. La palla passa ora ai giocatori in campo.

© Mondosport24.com - Olimpia Milano-Derthona: probabili formazioni e pronostico

La scena del basket italiano si appresta a vivere un momento di grande prestigio, quando alle ore 17:00 si disputerà la finale delle Frecciarossa Final Eight 2026, in un incontro altamente atteso presso l'Inalpi Arena. La partita tra Olimpia Milano e Derthona rappresenta un crocevia fondamentale nella stagione, con le due squadre pronte a spingere al massimo per ottenere il titolo e consolidare le proprie ambizioni. La sfida sarà trasmessa in modo differenziato, con una copertura completa che comprende sia la trasmissione in chiaro che quella in streaming. La gara sarà visibile su Cielo, mentre gli appassionati con abbonamento a Sky Sport Basket potranno seguirla in diretta satellitare. La qualificazione dell'Olimpia Milano alle Final Eight deriva dalle due vittorie consecutive ottenute, nonostante le difficoltà incontrate contro squadre più forti. Olimpia Milano ha conquistato la finale delle Frecciarossa Final Eight 2026 battendo una squadra con un'ottima difesa. All'Inalpi Arena, i piemontesi vincono a sorpresa contro la favorita Bologna, imponendosi per 84 a 78. Ai quarti gli uomini di Fioretti avevano sconfitto Venezia. In finale Tortona incontrerà Milano. "Sono i casi dello sport" dice Mario Fioretti, che appena quattro anni fa, nel 2022, era sulla panchina dell'Olimpia Milano quando alzò al cielo quella Coppa Italia vinta in finale contro la Bertram Derthona.