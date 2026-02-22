Oggi blocco del traffico a Roma Tutte le informazioni | fasce orarie deroghe e divieti

Il blocco del traffico a Roma si verifica oggi per ridurre l’inquinamento atmosferico. La causa principale è l’alta concentrazione di smog registrata nelle zone centrali della città. Le auto più inquinanti devono rimanere ferme dalle 7.30 alle 12.30, mentre alcune categorie di veicoli sono esentate. Le restrizioni coinvolgono principalmente la ZTL fascia verde, con specifiche deroghe per i veicoli ecologici. Le autorità hanno rafforzato i controlli nelle aree interessate.

Il blocco di domenica 22 febbraio prevede delle deroghe. In questa giornata tornano protagonisti anche i cammini urbani Oggi stop alle auto inquinanti a Roma. In questa giornata di domenica 22 febbraio ci sarà infatti il blocco del traffico a Roma nella ztl fascia verde (qui la mappa). Lo stop alla circolazione dei veicoli è stato deciso dal Comune e si tratta della quarta domenica ecologica della stagione 2025-2026. Per tutti i veicoli a motore endotermico, con le deroghe indicate nell'ordinanza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sarà attivo il blocco della circolazione all'interno della zona ZTL Fascia Verde dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Oggi blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni su chi può circolare: fasce orarie, deroghe e divietiOggi, domenica 14 dicembre, si verifica il blocco del traffico a Roma nella ZTL fascia verde.

Domani c'è il blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe e divietiA Roma, domani, si fermeranno tutte le auto che inquinano di più, causando smog e problemi di salute.

