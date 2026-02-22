Occupazione la nuova geografia Un assunto su tre non è italiano La ristorazione fa la parte del leone

L’immigrazione influenza profondamente la mappa dell’occupazione in Italia. I dati mostrano che circa un quarto delle assunzioni riguarda lavoratori stranieri, con Ferrara che registra una percentuale vicina al trenta per cento. La richiesta di personale nel settore della ristorazione attira molti stranieri, contribuendo a modificare la composizione del mercato del lavoro locale. Questo cambiamento si riflette anche sulle dinamiche economiche e sociali della città.

Un neoassunto su quattro non è italiano. Ma a Ferrara la percentuale è ancora più alta e sfiora quota tre su dieci. I numeri del Sistema informativo Excelsior, elaborati dalla Cgia, raccontano una trasformazione profonda del mercato del lavoro che attraversa il Paese e trova nell’ Emilia-Romagna – e anche in particolar mondo nel territorio estense – uno dei suoi epicentri. Nel 2025 – anno di riferimento preso in considerazione dalla ricerca – in provincia di Ferrara sono previste 9.450 assunzioni di lavoratori stranieri su un totale di 32.170 ingressi. Stiamo parlando del 29,4 per cento. Una quota che colloca il territorio al 27° posto in Italia per incidenza percentuale e che supera nettamente la media nazionale, ferma invece alla quota del 23,4 per cento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

