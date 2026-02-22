Occhio a quello che dici | scontro in Regione tra consiglieri

Un consigliere ha pronunciato “occhio a quello che dici” durante una seduta di commissione, scatenando un acceso scontro tra i membri dell’assemblea regionale. La frase, rivolta a un collega, ha generato tensioni e discussioni accese sulla gestione dei rapporti interni. La tensione si è fatta palpabile tra i presenti, che hanno cercato di mantenere la calma. La discussione continua tra le diverse fazioni, mentre l’attenzione si concentra sull’episodio.

l Pd denuncia "parole intimidatorie" rivolte alla consigliera Simona Lembi durante la seduta sulla violenza di genere. Ferdinando Pulitanò (FdI): "Nessuna minaccia, è strumentalizzazione" Un “occhio a quello che dici” pronunciato fuori microfono durante una seduta di commissione accende lo scontro politico in Regione Emilia-Romagna. Il caso è esploso nella giornata di sabato e vede contrapposti il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Ferdinando Pulitanò, e la consigliera del Partito Democratico, Simona Lembi, durante un dibattito dedicato proprio al contrasto alla violenza sulle donne. A sollevare il caso è stato il Partito Democratico di Bologna con una nota ufficiale: “Esprimiamo piena e convinta solidarietà alla consigliera regionale Simona Lembi per quanto accaduto in commissione e per le parole intimidatorie che le sono state rivolte”, dichiarano i dem bolognesi, per i quali l’episodio - risalente al 12 febbraio - rappresenta un segnale grave poiché “il contrasto alla violenza di genere passa anche e soprattutto dal linguaggio, dai comportamenti quotidiani e dal rispetto reciproco nei luoghi in cui si esercita la rappresentanza democratica”. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

