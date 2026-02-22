Obiettivo Capitale della Cultura | scatta la campagna totale tra proiezioni sui monumenti e contenuti social

Messaggi sui bus, maxi poster e vetrofanie per rafforzare lo spirito di squadra sul territorio. Bongiorno: "Un percorso partecipato che ora si mostra in tutta la sua forza visiva" Pensiline degli autobus brandizzate, manifesti di tutti i formati, maxi poster, stendardi in centro storico, proiezioni architetturali su edifici iconici della città, e poi ancora centinaia di vetrofanie, segnalibri, bandierine loggate per i più piccoli, cinema e contenuti dinamici e creativi per i canali social. Forlì in queste settimane si è vestita a tema per la corsa a Capitale Italiana della Cultura 2028 e con una vasta campagna di comunicazione e promo-commercializzazione punta a rafforzare lo spirito di squadra e la diffusione dell’identikit della candidatura. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Capitale della cultura, Csn: "Emerge scetticismo, ma restiamo fiduciosi che Cesena e Forlì possano raggiungere obiettivo"Il Consiglio comunale di Cesena e Forlì si è riunito ieri per discutere di progetti culturali e obiettivi da raggiungere.

C'è anche Ancona tra le finaliste della Capitale della Cultura 2028: “Orgoglio per tutta la regione”Ancona si avvicina alla fase finale della candidatura a Capitale italiana della Cultura 2028.

Capitale della Cultura 2028, Tarquinia tra le dieci finalisteTARQUINIA è tra le dieci città finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. A presentare il progetto, dal titolo La cultura è volo, è stata la delegazione comunale al Ministero ... civonline.it

L’Aquila Capitale della Cultura 2026 si racconta alla BitLa Bit ha ospitato presso lo stand della Regione Abruzzo la tavola rotonda «L’Aquila 2026, anno della Cultura – Un territorio, mille capitali». Il capoluogo abruzzese si conferma meta turistica tra le ... travelquotidiano.com

