Nuovo ingresso nel partito di Noi Moderati c' è l' adesione di Sofi

Sofi si unisce a Noi Moderati, rafforzando la presenza del partito a Reggio Calabria. La decisione arriva in un momento in cui il gruppo intensifica le attività sul territorio, puntando a coinvolgere nuovi cittadini e a prepararsi per le prossime elezioni comunali. Luciano Politi, delegato locale, guida questa strategia, organizzando incontri e incontri di approfondimento. La crescita del partito continua con l’obiettivo di consolidarsi come punto di riferimento nel panorama politico locale.

Il delegato comunale Politi, al lavoro anche in vista delle prossime elezioni comunali: "Stiamo costruendo un progetto solido e legato al territorio" Continua l'azione di radicamento sul territorio da parte di Noi Moderati a Reggio Calabria. "E’ nostro dovere - ha commentato proprio Politi - stimolare il contributo delle migliori risorse e cercare il coinvolgimento di cittadini e professionisti motivati e attivi sul territorio. In quest’ottica, dopo le ultime adesioni dei giorni scorsi, sono molto lieto - continua il delegato cittadino - di comunicare l'adesione dell’ing. Giuseppe Sofi, stimato professionista da sempre politicamente impegnato, che ringrazio per aver voluto intraprendere questo percorso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

L'ingresso di Cardia in Noi Moderati salutato da tanti sostenitori del cdx: "Partito più affine ai miei valori"Mario Cardia ha deciso di proseguire il suo impegno nel centrodestra reggino aderendo a Noi Moderati, senza problemi con la Lega.

Noi Moderati, congresso e nomina: La Bruna alla guida del partito in ProvinciaSi è svolto ieri il congresso provinciale di Noi Moderati a Forlì-Cesena, segnando un momento importante per il rafforzamento del partito nella regione Emilia-Romagna.

