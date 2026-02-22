Nuovi orti solidali Di fianco alla ’serra’ | Non solo per anziani

Un nuovo orto solidale è stato realizzato in Darsena, in via Pag, accanto all’Orangerie. La creazione di questa area deriva dalla volontà di coinvolgere diverse fasce di età, non solo gli anziani. Il progetto, inserito nel piano di riqualificazione della zona, mira a promuovere la partecipazione comunitaria attraverso la coltivazione di ortaggi. La presenza di spazi verdi attira ora anche i residenti locali, interessati alle attività all’aperto.

In città c’è una nuova area destinata agli orti solidali. Si trova in Darsena, in via Pag, proprio accanto all’Orangerie e fin dall’inizio contemplati da quel progetto di riqualificazione. Si tratta della diciassettesima area orti nel territorio comunale. Dall’area verde in via Pag sono stati ricavati 23 lotti di diversa metratura, da un minimo di 90 metriquadrati a un massimo di 120. Secondo quanto stabilito, il 65% degli appezzamenti andranno ad anziani che abbiano compiuto il 65esimo anno di età e che siano residenti nel Comune di Ravenna. Il 30% sarà destinato a cittadini che abbiano da 18 a 64 anni compiuti e residenti nel Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

