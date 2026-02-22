Nuova Dacia Jogger 2028 | info e foto della seconda generazione

Dacia ha annunciato che nel 2028 lancerà una nuova versione della Jogger, motivata dal desiderio di migliorare la compattezza e l’efficienza del modello. La casa automobilistica rumena punta a integrare tecnologie più avanzate e a offrire più spazio interno, senza modificare troppo il design esterno. I dettagli ufficiali restano ancora segreti, ma le immagini di anteprima mostrano un’auto più moderna e aggressiva. La data di presentazione si avvicina, creando attesa tra gli appassionati.

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Dacia Jogger 2028: info e foto della seconda generazione

Al momento non ci sono conferme ufficiali dettagliate sulla "seconda generazione" della Dacia Jogger attesa specificamente per il 2028 — la casa automobilistica rumena Dacia (gruppo Renault) non ha ancora svelato piani concreti su un suo completo restyling o su un modello totalmente nuovo dopo l'attuale serie. Ecco cosa sappiamo e cosa ci si può aspettare nei prossimi anni fino al 2028: 1) Generazione attuale e aggiornamenti 2026. La Jogger, lanciata originariamente nel 2021, ha ricevuto un importante restyling per il 2026 con: design aggiornato, nuova firma luminosa a LED e altri dettagli esterni.