Notte fonda all’Arechi il Monopoli vince con il minimo scarto
Il Monopoli conquista i tre punti grazie a una rete decisiva nel secondo tempo. La partita si accende fin dai primi minuti, quando la Salernitana sfiora il vantaggio con un tiro che colpisce il palo. Alla fine, la squadra ospite sfrutta un’occasione inattesa e blocca il risultato, lasciando i tifosi in sospeso. La sfida si conclude con il Monopoli che si impone di misura, portando a casa un risultato importante.
All'Arechi la Salernitana viene superata dal Monopoli. All' 8' granata subito pericolosi con un cross di Achik che sbatte sul palo. Al 15' conclusione dal limite di Gyabuaa, palla larga. Al 28' altro cross insidioso di Achik che attraversa tutta l'area e termina sul fondo. Al 33' grande occasione per la Salernitana con un tiro di controbalzo di Longobardi respinto da Albertazzi. Al 45' angolo per i granata: colpo di testa di Berra tutto solo, respinto da un difensore avversario. Il primo tempo si chiude senza reti. Al 3' della ripresa bella occasione per i granata: cross di Achik e girata di testa di Molina che sfiora il palo.
Salernitana, notte fonda all’Arechi: 1-1 con il fanalino di coda Giugliano, vetta a -8Notte amara all’Arechi per la Salernitana, che non va oltre il pareggio 1-1 contro il fanalino di coda Giugliano.
Pagelle Salernitana-Monopoli 0-1, Scipioni gela l’Arechi: Raffaele condannato, non c’è più feeling con la squadraScipioni ha segnato il gol decisivo che ha portato il Monopoli alla vittoria contro la Salernitana, lasciando l’Arechi in silenzio.
