Notte delle Streghe | edizione da 135mila euro

La Notte delle Streghe, evento che attira migliaia di visitatori, si svolge a causa della crescente popolarità del festival. Dal 19 al 23 giugno, San Giovanni in Marignano si anima con spettacoli, mercatini e performance ispirate al tema

Dal 19 al 23 giugno, il borgo di San Giovanni in Marignano tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto per "La Notte delle Streghe", con un nuovo tema potente e primordiale: "Radici. Il richiamo della terra". La sindaca annuncia investimenti corposi e la ricerca di un nuovo testimonial d’eccezione dopo che la madrina dell’anno scorso fu Martina Colombari. "Abbiamo messo a bilancio per questa manifestazione circa 135.000 euro – conferma la sindaca Michela Bertuccioli – e naturalmente i fondi saranno ancora di più grazie anche alle sponsorizzazioni private che stiamo cercando. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mercatino delle streghe - edizione nataliziaIl Mercatino delle Streghe torna a Roma con un'edizione natalizia, offrendo un'esperienza unica di magia e tradizione.

