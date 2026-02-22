non solo omicidi tutti i suicidi e le morti sospette del caso epstein

Le morti sospette e i “suicidi” legati al caso Epstein si moltiplicano, coinvolgendo figure di rilievo come un socio francese, tre vittime note, un’assistente di Clinton e un dirigente di Deutsche Bank. La causa principale riguarda sospetti di collegamenti ai traffici illeciti e pressioni negli ambienti finanziari. La sequenza di decessi alimenta dubbi e inquietudini tra gli investigatori, che cercano di fare luce su questa rete complessa. La situazione rimane avvolta da un alone di mistero.

I sospetti omicidi intorno a Epstein sono, appunto, niente più che sospetti. Una serie di testimonianze o coincidenze che, sulla carta, dovrebbero già essere state vagliate dagli inquirenti. Ciò che non consente di sciogliere ogni dubbio, purtroppo, è il trattamento riservato al finanziere ebreo durante il primo processo del 2006, conclusosi con una sentenza ridicola a livello statale, nonostante le pesantissime accuse, e un accordo di non persecuzione a livello federale per lui e i suoi complici. Non si può dubitare, invece, perché si tratta di fatti, della scia di suicidi che ha accompagnato questa vicenda. 🔗 Leggi su Laverita.info

L'ex principe Andrea è stato arrestato oggi, nel giorno del suo 66mo compleanno. Le indagini sul caso Epstein e tutti gli aggiornamentiL’ex principe Andrea è stato arrestato oggi, legando il suo compleanno alla notizia.

Leggi anche: Carceri fuori controllo: suicidi, omicidi ed evasioni. Il sindacato: “Delmastro si dimetta”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Dati femminicidi, contare le vittime a fine anno non basta; Best of Appunti: Il problema con la polizia - Appunti; Pusher ucciso a Rogoredo, l’ombra della messinscena: la pistola che non c’era e l’allarme in ritardo; Delitto di via Lauro Rossi: Sono finito nella mala delle bische, ho ucciso per salvare la famiglia.

Danilo Restivo, non solo il caso Claps: c'è lui dietro l'omicidio della studentessa Jong Oki Shin? Ecco tutti i nuovi indiziDel femminicidio è stato accusato un giovane tossicodipendente, Omar Benguit, che si è sempre professato innocente ... affaritaliani.it

L’uccisione di un giovane attivista francese, per lo più in un contesto universitario, è un fatto grave che riguarda tutti, un episodio che va condannato senza esitazioni. Un omicidio che non ha confini, un monito a chi usa odio e violenza, a chi insulta e professa x.com

Milano, anni ’70: 180 omicidi l’anno e una città divisa tra palchi di cabaret e bische clandestine. Sta per arrivare sul set “Quelli che… la mala”, la nuova serie Sky che intreccia personaggi reali e finzione in un affresco potente e generazionale. Tutti i dettagl - facebook.com facebook