Non risponde alle chiamate dei familiari | donna trovata morta in casa

Una donna di 60 anni viene trovata morta a Castel Goffredo dopo che i familiari, preoccupati per il suo silenzio, non sono riusciti a contattarla. La causa del decesso sembra collegata alla sua assenza improvvisa e alla mancanza di risposte alle chiamate. I familiari, allarmati, hanno chiamato il 112 giovedì mattina e hanno trovato il corpo senza vita nell’abitazione. La polizia indaga sulla dinamica dell’accaduto.

I familiari non avevano sue notizie e hanno lanciato l'allarme, chiamando il 112 nella mattinata di sabato: così è stato scoperto il decesso di una donna di 60 anni a Castel Goffredo, comune mantovano confinante con la nostra provincia. La preoccupazione dei parenti ha portato all'intervento dei carabinieri della stazione locale, dei vigili del fuoco e del personale del 118. Gli operatori hanno aperto l'abitazione e purtroppo hanno trovato la donna già senza vita. Le prime indicazioni suggeriscono un probabile malore, anche se saranno gli accertamenti medici a confermare con certezza le cause del decesso.