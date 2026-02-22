Non basta portare un buon brano Sul palco ogni artista diventa un personaggio | merito anche dell' abito

Elvis Presley ha attirato l’attenzione sul palco grazie ai suoi look vistosi, mentre preferiva abiti più sobri tra la gente. La causa di questa scelta sta nella volontà di distinguersi durante le esibizioni, creando un personaggio unico. La sua capacità di combinare musica e stile ha rivoluzionato le esibizioni dal vivo. Le sue mise audaci ancora oggi vengono ricordate come simbolo di un’epoca. La moda sul palco continua a influenzare molti artisti contemporanei.

«Q uando sono fra la gente amo vestiti più conservatori. Ma sul palco, mi piace che siano il più vistosi possibile» spiegava Elvis Presley che – a detta di molti – per primo seppe conquistare il pubblico televisivo con i suoi look. Nella nuova energia del Dopoguerra, il re del rock'n'roll riuscì a esprimere i desideri di una generazione più ribelle. Levante: «Non ho scritto "Sei Tu" per Sanremo ma poi ho capito che era perfetta per il Festival» Guardare ciò che accade nella musica, spesso, vuol dire leggere un po' fra le righe della società.

Il cantautore torna sul palco dell'Ariston con un brano struggente e dalle sonorità mediorientaliErmal Meta ha deciso di tornare sul palco dell'Ariston con il brano “Stella stellina”, ispirato alle melodie mediorientali.

Ogni canzone dell'artista, uno spunto di riflessione. Anche stavoltaDargen D’Amico, 45 anni, ha scelto di portare a Sanremo un brano che riflette sulla crescita personale e sulle sfide sociali.

