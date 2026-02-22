Non abbiamo ancora smesso di piangere | l’emozione del padre di Matilde Lorenzi dopo l’argento di Tomasoni

Il padre di Matilde Lorenzi si commuove dopo l’argento di Federico Tomasoni, che ha conquistato la medaglia durante la competizione. La forza delle emozioni deriva dalla passione e dal sostegno che da sempre accompagna il giovane atleta. La famiglia ha vissuto momenti intensi, tra lacrime e sorrisi, durante la gara. Federico ha dimostrato determinazione e talento sotto gli occhi di tutti, lasciando un segno importante. La vittoria ha portato grande entusiasmo tra gli spettatori presenti.

“Non abbiamo ancora smesso di piangere vedendo la gara di Federico, è un’emozione troppo grande ed è anche complicata da descrivere”. Lacrime e commozione a casa di Matilde Lorenzi quelle descritte dal padre Adolfo dopo l’argento olimpico di Federico Tomasoni, arrivato secondo nello ski cross uomini alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dietro soltanto all’altro italiano Simone Deromedis. Tomasoni era infatti il fidanzato di Matilde Lorenzi, sciatrice morta a 19 anni il 28 ottobre 2024 dopo una caduta durante un allenamento di gigante in Val Senales. “È come fosse parte della nostra famiglia. Lui, ma anche i suoi genitori, sono persone stupende”, ha dichiarato Adolfo, padre di Matilde Lorenzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tomasoni Dedica la Medaglia d’Argento a Matilde Lorenzi: Emozione e Ricordo sul Podio di Milano CortinaTomasoni ha dedicato la medaglia d’argento a Matilde Lorenzi, motivato dalla perdita della sua allenatrice.

Tomasoni e l'argento dopo la perdita della sua Matilde Lorenzi: "Il destino..."Federico Tomasoni ha vinto un argento olimpico indossando il casco con il ricordo di Matilde Lorenzi.

Tomasoni, un argento nel nome di Matilde e di #Matildina4safety La dedica del campione bergamasco ha commosso la famiglia Lorenzi che, dopo la scomparsa della sciatrice, ha lanciato l'iniziativa per migliorare la sicurezza nelle gare di sci alpino. Già 6.20 - facebook.com facebook

Milano Cortina, Tomasoni ricorda Matilde Lorenzi e si commuove: "Le favole esistono" x.com