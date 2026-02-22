Nomine&Poltrone Luca Tramini nella commissione nazionale di Anci | Traguardo storico per la nostra comunità

Luca Tramini entra nella commissione nazionale di Anci, portando l’esperienza del suo ruolo come assessore a Narni. La nomina deriva dal riconoscimento del suo impegno nelle politiche del lavoro e della formazione. Tramini commenta con soddisfazione questa conquista, che rafforza la rappresentanza della sua comunità a livello nazionale. La scelta si è concretizzata durante l’ultima assemblea dell’associazione, dove sono stati discussi nuovi progetti per il settore.

“Si tratta di un momento di rilevanza storica. Per la prima volta nella storia del Movimento 5 Stelle nazionale e un traguardo per la nostra comunità - scrive Samuele Minciarelli, segretario del Movimento 5 Stelle Narni - Un nostro rappresentante viene chiamato a ricoprire un ruolo di vertice all’interno dell’organismo che riunisce e coordina i comuni d'Italia”. "Questa nomina non è solo un riconoscimento alle capacità e alla dedizione di Luca, a cui vanno i nostri più sentiti complimenti – aggiunge Minciarelli - ma rappresenta un motivo di orgoglio e un risultato straordinario non solo per il nostro Movimento, ma per tutta la comunità narnese. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

