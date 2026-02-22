nokian seasonproof 2 la gomma 4 stagioni che non ti aspetti

Nokian Seasonproof 2 ha dimostrato di essere affidabile in condizioni di pioggia forte e su strade sconnesse. La causa di questa prova è stata la necessità di valutare la sua tenuta durante le peggiori condizioni invernali. Lo pneumatico, progettato per tutte le stagioni, ha mostrato una buona aderenza e stabilità anche sui percorsi più accidentati. La prova si è svolta su un percorso urbano con tratti bagnati e dissestati.

Per molti Nokian è sinonimo di pneumatici invernali. Tuttavia nella gamma dell'azienda finlandese, controllata da Bridgestone, ci sono anche gomme estive e quattro stagioni. Di queste ultime il modello più recente e avanzato in termini di tecnologia, durata e prestazioni è il Seasonproof 2, evoluzione della versione 1. Lo pneumatico premium è stato provato su una vettura di segmento B con 84 Cv di potenza, trazione anteriore e cambio Cvt in città e lungo tratte autostradali. La misura utilizzata per il test è 18555 su cerchio da 15 pollici, 86H XL omologata per un velocità massima di 210 kmh e un carico massimo di 530 kg. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Nuovo Nokian Seasonproof 2, sicurezza e innovazione per quattro stagioniNokian Tyres Seasonproof 2 è un nuovo pneumatico all season per auto, Suv e crossover. Fornisce sicurezza su neve e fango, con prestazioni nella stagione estiva. È realizzato con materiali riciclati e ... auto.it

Importante pietra miliare nel nostro rinnovato viaggio futuro: Nokian Tyres lancia Seasonproof 2L’attacco russo all’Ucraina nel febbraio 2022 ha sicuramente colpito Nokian Tyres più di qualsiasi altro produttore di pneumatici. L’azienda produceva, infatti, l’80% di tutti i suoi pneumatici ... pneusnews.it