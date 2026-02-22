' Noi siamo Giovanni' | il gruppo a sostegno del campione Improta

Il gruppo “Noi Siamo Giovanni” si forma a Teverola per sostenere la candidatura di Giovanni Improta, noto campione sordo negli sport da combattimento. La sua presenza tra i candidati alla Hall of Fame del Movimento Sportivo Sordi Italiano si deve alla lunga carriera e alle vittorie ottenute nel settore. I membri del gruppo organizzano eventi e iniziative per promuovere il suo nome e la sua storia. La loro attività si concentra su incontri pubblici e campagne di sensibilizzazione.

L'iniziativa a sostegno del campione sordo negli sport da combattimento alla prestigiosa Hall of Fame del Movimento Sportivo Sordi Italiano Giovanni Improta ha costruito una carriera straordinaria, distinguendosi a livello nazionale e internazionale per talento, determinazione e spirito di sacrificio. Con oltre 300 incontri disputati contro atleti normodotati (udenti) nella categoria dilettantistica, ha conquistato numerosi titoli anche nel professionismo della kickboxing, tra cui: 3 titoli mondiali riconosciuti da PKO WKF, W.P.K.A. e I.C.O.; 2 titoli mondiali di boxe cinese C.K.A. World; la cintura di campione europeo Supermedi di Boxe W. 🔗 Leggi su Casertanews.it

