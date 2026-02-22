nikita ababiy protagonista del main event a miami

Nikita Ababiy ha dominato il main event a Miami, portando entusiasmo tra gli appassionati di pugilato. La serata al Miccosukee Resort & Casino ha visto combattere giovani talenti e veterani, attirando un pubblico numeroso. La vittoria di Ababiy si è concretizzata con un finale deciso, lasciando tutti con l’attenzione rivolta alle prossime sfide. La serata ha confermato il ruolo centrale della città nel panorama pugilistico locale.

Una serata di pugilato torna a prendere quota a Miami, nel Miccosukee Resort & Casino, con una card che mette in luce giovani promesse e combattenti esperti. L’evento, promosso da M&R Boxing sotto la supervisione di Laura Ching, propone dieci incontri caratterizzati da stile, potenza e determinazione, pensati per intrattenere una platea live e portare nuove vette nelle classifiche di categoria. nikita ababiy, 6 piedi di altezza e pugile russo ora allenato al BOXR Gym di miami, continua la sua scalata con un record 13-0 e 7 KO. Sotto la guida del rinomato trainer Milton LaCroix, Ababiy mostra un mix di atletismo, mentalità da attacking e un approccio che mira a knockout rapidi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Risultati e aggiornamenti di WWE Main Event del 6 febbraio 2026Nella serata del 6 febbraio 2026, WWE Main Event ha portato sul ring tre incontri importanti.

Risultati e highlights di WWE Main Event del 12 febbraio 2026Il WWE Main Event del 12 febbraio 2026 ha attirato l’attenzione dei fan grazie alle vittorie di alcuni wrestler e a un annuncio importante.