Neonato cade dalle braccia della mamma che ha avuto un malore È gravissimo

Un neonato di cinque mesi si trova in condizioni gravissime dopo essere caduto dalle braccia della mamma, colpendo violentemente la testa. La madre ha avuto un malore improvviso mentre si trovavano in casa a Pessione, frazione di Chieri. Il bambino è stato immediatamente portato al Regina Margherita di Torino, dove i medici stanno cercando di stabilizzarlo. La causa dell’incidente resta sotto indagine. La famiglia si trova ora a fronteggiare questa emergenza improvvisa.

Un bimbo di 5 mesi è ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Regina Margherita di Torino ieri, dopo essere caduto battendo violentemente la testa dopo essere scivolato dalle braccia della mamma che si è sentita male, nella loro abitazione a Chieri, in frazione Pessione. La donna stava scendendo le scale interne di casa, quando ha accusato un malore improvviso, facendo cadere il neonato. All’arrivo in pronto soccorso, il bambino era in arresto cardiaco ed è stato immediatamente rianimato. Presenta politraumi ed è stato ricoverato nel reparto di rianimazione, con prognosi riservata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

