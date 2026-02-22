Nella folla imitiamo chi ci precede | lo studio Unife sui rallentamenti e le decisioni a catena

Uno studio dell’Università di Ferrara mostra come le persone, in una stazione affollata, imitino chi le precede scegliendo uno dei due percorsi disponibili. La causa principale risiede nella tendenza a seguire le azioni degli altri per ridurre l’incertezza. Questo comportamento si verifica anche in situazioni di attesa, dove molti preferiscono copiare le mosse di chi si muove spontaneamente. Il risultato è una catena di decisioni che influenzano il flusso di passanti in modo evidente.

In una stazione affollata, davanti a due percorsi possibili, tendiamo a seguire la persona che ci precede. Anche se è una sconosciuta. Anche se la scelta allunga il tempo di percorrenza. Questo è il principale risultato di uno studio pubblicato su ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, che mette in luce un meccanismo finora poco esplorato nelle dinamiche collettive: l’imitazione locale tra sconosciuti che può generare sequenze di scelte consecutive - vere e proprie ‘valanghe decisionali’ - con impatti sulla fluidità e sulla sicurezza dei flussi pedonali. Una possibile interpretazione potrebbe essere la seguente: il comportamento osservato non è una scelta razionale basata sull’ottimizzazione del tempo, ma una scorciatoia cognitiva che emerge in condizioni di incertezza e sovraffollamento. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Chi non mangia carne vive meno a lungo? Cosa dice davvero lo studio sui centenariUna ricerca recente mette in dubbio l’idea che evitare la carne possa aiutare a vivere più a lungo.

Ecco i primi robot microscopici: possono prendere decisioni autonome e muoversi. Lo studio su ScienceUn team di ricercatori dell’Università della Pennsylvania ha sviluppato i primi robot microscopici, di dimensioni simili a un batterio, capaci di prendere decisioni autonome, percepire l’ambiente e muoversi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: PNAS | Nella folla imitiamo chi ci precede: così nascono rallentamenti e decisioni a catena; Nella folla imitiamo chi ci precede: lo studio Unife sui rallentamenti e le decisioni a catena; nella folla imitiamo chi ci precede anche se sconosciuta e allunga i tempi: la ricerca dell’università di ferrara - Aise.it.

Scienza, studio: nella folla imitiamo chi ci precedeRoma, 19 feb. (askanews) – In una stazione affollata, davanti a due percorsi possibili, tendiamo a seguire la persona che ci precede. Anche se è una sconosciuta. Anche se la scelta allunga il tempo di ... askanews.it

Nella folla imitiamo chi ci precede: lo studio Unife sui rallentamenti e le decisioni a catena x.com

In una stazione affollata, davanti a due percorsi possibili, tendiamo a seguire la persona che ci precede. Anche se è una sconosciuta. Anche se la scelta allunga il tempo di percorrenza. È quanto emerge da uno studio pubblicato su PNAS, che vede il coin - facebook.com facebook