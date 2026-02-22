Nella folla imitiamo chi ci precede | lo studio Unife sui rallentamenti e le decisioni a catena

Da ferraratoday.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio dell’Università di Ferrara mostra come le persone, in una stazione affollata, imitino chi le precede scegliendo uno dei due percorsi disponibili. La causa principale risiede nella tendenza a seguire le azioni degli altri per ridurre l’incertezza. Questo comportamento si verifica anche in situazioni di attesa, dove molti preferiscono copiare le mosse di chi si muove spontaneamente. Il risultato è una catena di decisioni che influenzano il flusso di passanti in modo evidente.

In una stazione affollata, davanti a due percorsi possibili, tendiamo a seguire la persona che ci precede. Anche se è una sconosciuta. Anche se la scelta allunga il tempo di percorrenza. Questo è il principale risultato di uno studio pubblicato su ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, che mette in luce un meccanismo finora poco esplorato nelle dinamiche collettive: l’imitazione locale tra sconosciuti che può generare sequenze di scelte consecutive - vere e proprie ‘valanghe decisionali’ - con impatti sulla fluidità e sulla sicurezza dei flussi pedonali. Una possibile interpretazione potrebbe essere la seguente: il comportamento osservato non è una scelta razionale basata sull’ottimizzazione del tempo, ma una scorciatoia cognitiva che emerge in condizioni di incertezza e sovraffollamento. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Chi non mangia carne vive meno a lungo? Cosa dice davvero lo studio sui centenariUna ricerca recente mette in dubbio l’idea che evitare la carne possa aiutare a vivere più a lungo.

Ecco i primi robot microscopici: possono prendere decisioni autonome e muoversi. Lo studio su ScienceUn team di ricercatori dell’Università della Pennsylvania ha sviluppato i primi robot microscopici, di dimensioni simili a un batterio, capaci di prendere decisioni autonome, percepire l’ambiente e muoversi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: PNAS | Nella folla imitiamo chi ci precede: così nascono rallentamenti e decisioni a catena; Nella folla imitiamo chi ci precede: lo studio Unife sui rallentamenti e le decisioni a catena; nella folla imitiamo chi ci precede anche se sconosciuta e allunga i tempi: la ricerca dell’università di ferrara - Aise.it.

Scienza, studio: nella folla imitiamo chi ci precedeRoma, 19 feb. (askanews) – In una stazione affollata, davanti a due percorsi possibili, tendiamo a seguire la persona che ci precede. Anche se è una sconosciuta. Anche se la scelta allunga il tempo di ... askanews.it