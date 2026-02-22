Nel parco in Brianza spunta un machete | Ecco con che armi vanno in giro i pusher

Un machete viene trovato nel parco in Brianza, causato da un'operazione di vigilanza che ha scoperto armi illegali. Durante un controllo, gli agenti hanno rinvenuto l’arma vicino a un'area frequentata da giovani. La presenza del machete solleva preoccupazioni sulla sicurezza pubblica nel quartiere. La scoperta avviene a pochi metri da una pista ciclabile molto transitata, attirando l’attenzione di passanti e residenti. La polizia ha già avviato indagini sulla provenienza dell’arma.

Un machete nel bosco, a poca distanza da una pista ciclabile che attraversa uno dei parchi della Brianza. Un'area verde frequentata da famiglie e sportivi che, purtroppo, è ormai nota anche per la presenza di spacciatori e il viavai di clienti a tutte le ore del giorno. Si tratta del parco delle Groane, una distesa verde che attraversa diversi comuni della Brianza, tra cui anche Ceriano Laghetto. E dove nelle scorse settimane un giovane 21enne, cittadino marocchino, era stato ucciso a colpi di fucile in quello che è parso un agguato legato a un regolamento di conti maturato proprio nell'ambiente dello spaccio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

