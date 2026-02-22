Nel nome di Giulia a cavallo contro il cancro | E’ una vera terapia

Giulia ha deciso di usare i cavalli come terapia contro il cancro, creando un percorso chiamato ‘Il nuovo regno delle Amazzoni’. La sua iniziativa nasce dalla volontà di offrire supporto alle donne che affrontano la malattia, coinvolgendo esperti di equitazione e medici. Durante le sessioni, le pazienti imparano a gestire il rapporto con gli animali e a rinforzare la propria fiducia. L’obiettivo è aiutare le donne a sentirsi più forti e meno sole nel percorso di cura.

Forlì, 22 febbraio 2025 – Si chiama 'Il nuovo regno delle Amazzoni' ed è il nuovo percorso con i cavalli dedicato alle pazienti della Chirurgia senologica dell'ospedale Morgagni-Pierantoni. L'iniziativa, promossa dalla Fondazione GrandeGiù in collaborazione con la direzione del presidio ospedaliero, affiancherà le terapie tradizionali con un programma di interventi assistiti con gli animali che coinvolgerà anche gli operatori sanitari. L'avvio è fissato per il 13 aprile, dopo le festività pasquali, al Centro Equestre 'Raggio di Sole' alle porte del Parco Urbano (via Pertini 6). La fondazione nasce nel 2012, con l'obiettivo di umanizzare i percorsi di cura, in particolare in ambito oncoematologico.