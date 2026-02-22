Nel carcere di Cremona un progetto bergamasco che usa il basket come strumento di riabilitazione

Il progetto “Freedom in Basket” ha preso vita nel carcere di Cremona, grazie alla collaborazione con il club di Brignano Gera d’Adda. La causa risiede nel desiderio di usare il basket come strumento di riabilitazione, favorendo il rispetto e la solidarietà tra i detenuti. Durante le sessioni, i partecipanti imparano a condividere e a sostenersi, creando un clima più positivo tra le mura carcerarie. Il progetto mira a migliorare l’esperienza dei detenuti attraverso lo sport.

Brignano Gera d’Adda. “Sul campo non conta cosa hai fatto fuori, conta come ti muovi per aiutare chi hai accanto”, è questo il motto di “Freedom in Basket”, il progetto del club di Brignano Gera D’Adda “ Basket a colori” che ha come obiettivo quello di utilizzare l’attività sportiva come strumento per contrastare l’isolamento e l’aggressività che si sviluppa all’interno delle case circondariali. L’iniziativa nasce da un’idea di Antonio Lecchi, allenatore di basket, e di Marco Ruggeri, diacono ed educatore con 25 anni di esperienza nel settore penitenziario, ed è sostenuta da Caritas Cremonese e dall’associazione Amici di don Maurizio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

