‘Ndrangheta | l’omissione al funerale un affronto al potere e al clan

Frank Albanese, leader della ‘ndrangheta sidernese, si è sentito offeso perché nei manifesti funebri dello zio Rocco Carlo Archinà non è stato menzionato. La sua delusione deriva dalla mancanza di riconoscimento pubblico, che per il clan rappresenta un segnale di debolezza e può indebolire la gerarchia interna. Questa omissione mette in luce come il rispetto e la visibilità siano elementi fondamentali per mantenere l’ordine nel mondo criminale organizzato.

La ‘Ndrangheta e il Peso del Silenzio: Quando l’Omissione Diventa Offesa. La profonda amarezza di Frank Albanese, figura di spicco della ‘ndrangheta sidernese con legami negli Stati Uniti, per non essere stato menzionato nei manifesti funebri dedicati allo zio, Rocco Carlo Archinà, ha rivelato un aspetto cruciale e spesso sottovalutato del mondo criminale organizzato: l’importanza del riconoscimento pubblico del proprio status e la fragilità dell’equilibrio di potere interno. L’episodio, emerso da intercettazioni ambientali nell’ambito dell’operazione Risiko, non è solo una questione di orgoglio personale, ma una sintesi di dinamiche complesse che regolano la vita all’interno della ‘ndrangheta e le sue proiezioni internazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

