Naufragi nel Canale di Sicilia l' affondo del vescovo Lorefice | Non è una tragedia ma colpa di Italia ed Europa

Il vescovo Lorefice afferma che le recenti tragedie nel Canale di Sicilia sono colpa di Italia ed Europa. Egli critica le politiche che ignorano i diritti umani e contribuiscono alle morti in mare. L’esponente religioso denuncia il silenzio e le decisioni politiche che favoriscono l’indifferenza. La sua voce si alza per chiedere maggiore attenzione e responsabilità. La scena rimane segnata da queste immani perdite, che continuano a sconvolgere l’opinione pubblica.
«Sono sinceramente dispiaciuto di non poter prendere il largo con voi ad accarezzare le martoriate acque del Mare Nostro ancora scosse e scandalizzate dall’ennesima strage – non è una tragedia! – consumatasi nel più assoluto silenzio gridato da precise scelte politiche, di ieri e di oggi, colpevolmente dimentiche dei diritti inalienabili dell’essere umano, in violazione del diritto internazionale e delle convenzioni sul soccorso». Lo scrive l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, in una lettera indirizzata alla ong Mediterranea Saving Humans, all’indomani dei naufragi avvenuti nel Canale di Sicilia durante e dopo il ciclone Harry, che avrebbero causato circa mille dispersi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Migranti morti in mare, l'anatema del vescovo di Palermo: "Colpa delle scelte disumane di Ue e Italia"Il vescovo di Palermo denuncia le morti di migranti in mare, attribuendole alle politiche disumane dell’Europa e dell’Italia.
Mediterraneo, naufragi nel ciclone Harry: almeno 15 migranti morti tra Calabria e Sicilia, ricerche ancora in corso.Il naufragio di un'imbarcazione nel Mediterraneo, causato dal ciclone Harry, ha provocato la morte di almeno 15 migranti tra Calabria e Sicilia.
