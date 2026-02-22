Suoni Erranti nasce a Recanati, portando con sé l’obiettivo di promuovere le musiche tradizionali e la world music nella regione. La creazione di questo dipartimento regionale deriva dalla crescente richiesta di valorizzare le culture musicali diverse e di offrire nuovi spazi di confronto. L’iniziativa coinvolge artisti locali e internazionali, pronti a portare sul palco sonorità provenienti da tutto il mondo. La prima rassegna si terrà nei prossimi mesi, attirando appassionati e curiosi.

A Recanati prende il via Suoni Erranti, il primo dipartimento regionale dedicato alle musiche tradizionali e alla world music. Il progetto punta a riportare al centro la musica della tradizione orale, valorizzandola come linguaggio vivo e attuale. L’iniziativa nasce dall’esperienza del percussionista marchigiano Francesco Savoretti, da oltre vent’anni attivo sulla scena internazionale tra world music e jazz. Dopo concerti in più di quaranta paesi, Savoretti ha scelto di investire nel territorio, creando uno spazio stabile dedicato a formazione, ricerca e produzione artistica. Il debutto è affidato a un ospite d’eccezione: Riccardo Tesi, tra i più autorevoli interpreti dell’ organetto diatonico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Argomenti discussi: Nasce Suoni Erranti, la world music prende casa a Recanati; Nasce nelle Marche il primo Dipartimento di Musiche Tradizionali e World Music A Recanati debutta Suoni Erranti con Riccardo Tesi: seminario e concerto il 21 e 22 febbraio; Recanati diventa la capitale della World Music: nasce il dipartimento Suoni Erranti.

