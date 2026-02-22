Nasce il comitato per il ’No’ anche a Massa

A Massa Marittima si è formato un nuovo Comitato per il No al referendum sulla giustizia, in risposta alla crescente preoccupazione tra i cittadini. La creazione del gruppo deriva dalla richiesta di opporsi a riforme che, secondo alcuni, rischiano di compromettere l’indipendenza dei giudici. Il comitato conta già una ventina di iscritti e organizza un incontro pubblico per discutere le proprie posizioni. La decisione di formare il gruppo ha suscitato reazioni tra gli abitanti della zona.

MASSA MARITTIMA Si è costituito anche a Massa Marittima il Comitato per il No al referendum sulla giustizia. Il Comitato nasce con l’obiettivo di promuovere informazione, confronto pubblico e partecipazione in vista del voto, e da subito è aperto a nuove adesioni da parte di associazioni, realtà sociali e singole cittadine e cittadini. I primi soggetti costituenti sono: Sinistra Italiana e Pd Massa Marittima, Spi Cgil e Anpi. "Le ragioni del No riguardano la tutela dell’equilibrio tra i poteri dello Stato e delle garanzie previste dalla Costituzione – dicono – Questa Carta, che ha protetto il Paese anche negli anni più difficili della Repubblica, non può essere ’ritoccata’ in un punto così delicato rischiando di sottoporre la magistratura a un controllo più stretto del politico di turno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

