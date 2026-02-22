Nas in ospedale il Monaldi sotto pressione | carte e telefoni nel mirino per il caso Domenico

Il Nas ha condotto un’ispezione all’ospedale Monaldi di Napoli dopo che alcuni documenti e telefoni sono stati sequestrati, a causa del caso di un bambino di due anni e mezzo deceduto following un trapianto di cuore. Le forze dell’ordine hanno riesaminato aree già ispezionate subito dopo il decesso per raccogliere ulteriori elementi. La verifica mira a chiarire eventuali responsabilità e a verificare la correttezza delle procedure adottate. Le indagini proseguono senza sosta.

I carabinieri del Nas sono tornati all'ospedale Monaldi di Napoli, riaprendo corridoi e uffici già battuti nelle ore successive alla morte del piccolo Domenico, il bambino di due anni e mezzo deceduto dopo il trapianto di un cuore rivelatosi danneggiato. L'inchiesta coordinata dalla Procura entra in una fase più stringente: dopo i sequestri eseguiti nei giorni scorsi, i militari hanno acquisito nuova documentazione clinica e approfondito i passaggi decisivi che hanno preceduto l'intervento. Al momento sono sei gli indagati, con l'ipotesi di omicidio colposo, ma il numero potrebbe aumentare man mano che la ricostruzione si fa più dettagliata.