Nas all’ospedale Monaldi di Napoli Parla un medico | Mai visto usare il ghiaccio secco

Un medico dell'ospedale Monaldi di Napoli conferma che il piccolo Domenico, morto ieri, non è stato trattato con ghiaccio secco. La causa della morte sembra essere legata a un problema cardiaco congenito, ma si stanno ancora verificando tutte le possibili cause. I controlli continuano per chiarire l’intera dinamica e accertare eventuali responsabilità. La famiglia del bambino attende notizie ufficiali mentre gli inquirenti approfondiscono la vicenda.

Proseguono i controlli all'ospedale Monaldi di Napoli dove ieri si è spento il piccolo Domenico, il bimbo col cuore "bruciato". Ora è il tempo del dolore ma è anche quello delle responsabilità per risalire tutta la filiera degli errori che hanno portato al deterioramento dell'organo, comunque impiantato, durante il trasporto da Bolzano a Napoli. Ieri i carabinieri, sotto il coordinamento dei magistrati della VI sezione "lavoro e colpe professionali" (pm Giuseppe Tittaferrante e procuratore aggiunto Antonio Ricci) hanno notificato ai sei sanitari dell'ospedale altrettanti avvisi di garanzia contestuali al sequestro dei cellulari.

Bimbo Napoli,i Nas all'ospedale MonaldiI Nas hanno fatto visita all’ospedale Monaldi dopo che il cuore danneggiato del bambino Napoli è stato al centro di indagini.

Cuore danneggiato, "ghiaccio secco fornito dall'ospedale di Bolzano" | Il personale del Monaldi "non era formato per l'uso del box tecnologico"Il cuore del bambino si è danneggiato a causa di un errore nel trattamento, e l’ospedale di Bolzano ha fornito ghiaccio secco senza avere una formazione adeguata.

