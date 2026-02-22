Napoli trapianto fallito | indagati per la morte del piccolo

Il trapianto di cuore al Monaldi ha causato la morte di Domenico, un bambino di due anni, portando all’iscrizione nel registro degli indagati di medici e infermieri coinvolti. La famiglia del piccolo chiede giustizia, mentre l’ospedale ha avviato verifiche interne. La comunità si stringe intorno ai genitori, che hanno raccontato le ultime ore di Domenico con dolore e rabbia. La vicenda ha acceso un acceso dibattito sulla sicurezza negli interventi pediatrici.

Una Vita Spezzata al Monaldi: La Mamma di Domenico Grida Giustizia. Napoli è sconvolta dalla perdita di Domenico, un bambino di due anni il cui trapianto di cuore presso l’ospedale Monaldi si è concluso in una tragica fine. La madre, Patrizia Mercolino, chiede con forza che venga fatta luce sulle circostanze che hanno portato alla morte del figlio e che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni. Sei persone sono state iscritte nel registro degli indagati con l’ipotesi di lesioni colpose gravissime, una circostanza che potrebbe evolvere in omicidio colposo a seguito degli accertamenti in corso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: Trapianto cuore bruciato a bimbo, 6 sanitari indagati. Il cardiochirurgo: Forse scelta obbligata; Trapianto fallito a Napoli, morto il bimbo. Avvisi di garanzia e sequestro cellulari; Bambino col cuore bruciato, si allarga l'inchiesta con nuovi indagati per il trapianto fallito al Monaldi; Trapianto fallito, la morte di Domenico: si aggrava la posizione dei 6 indagati.

