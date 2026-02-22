Napoli tradito dall’arbitro | gol annullato a Gutierrez cambia partita

Giovanni Manna critica l’arbitro Chiffi e l’assenza del Var per un gol annullato a Gutierrez durante la partita contro l’Atalanta. La decisione ha cambiato il corso della partita, lasciando il Napoli incredulo. L’intervento dell’arbitro ha suscitato molte proteste, poiché il gol sembrava valido e avrebbe potuto influenzare il risultato finale. La scelta di interrompere il gioco senza consultare il video ha generato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Napoli, Manna sul gol annullato a Gutierrez: Sconcertante quello che ha Chiffi e non ha il Var. Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha espresso forte dissenso per l'annullamento di un gol di Gutierrez durante la partita contro l'Atalanta, definendo la decisione dell'arbitro Chiffi sconcertante e criticando l'assenza di intervento del Var. L'episodio ha condizionato il risultato finale, con il Napoli uscito sconfitto dal match nonostante una prestazione ritenuta positiva. La protesta di Manna: un episodio che fa discutere. La partita tra Atalanta e Napoli, giocata nel pomeriggio di domenica 22 febbraio 2026, ha lasciato un amaro strascico di polemiche.

A Sky non hanno dubbi: “Napoli danneggiato dall’arbitro Chiffi. Adottati metri diversi per rigore e gol annullato”Sky denuncia che l’arbitro Chiffi ha penalizzato il Napoli applicando criteri diversi per un rigore e un gol annullato.

Manna, rabbia Napoli: "Gol di Gutierrez annullato senza motivo, così è imbarazzante"Manna denuncia che il gol di Gutierrez è stato annullato senza motivo, provocando rabbia tra i tifosi del Napoli.

