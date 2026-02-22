Napoli rimontato e sorpassato | a Bergamo l’Atalanta vince 2-1

L’Atalanta ha battuto il Napoli 2-1 a Bergamo, causando il sorpasso in classifica. La squadra di casa ha segnato due gol nel secondo tempo, dopo aver subito un vantaggio iniziale. Beukema ha causato un’illusione con una parata decisiva, ma alla fine non è bastato. La vittoria ha portato l’Atalanta a superare i partenopei in posizione. La partita ha offerto molte emozioni fino all’ultimo minuto.

"> Illusione Beukema, poi la rimonta Il Napoli cade a Bergamo 2-1 dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio. Una partita intensa, nervosa, ricca di episodi e decisioni pesanti, che nel secondo tempo ha premiato la maggiore aggressività dell’Atalanta sulle palle inattive. Gli azzurri erano passati avanti al 18’: punizione perfetta di Gutierrez, inserimento puntuale di Beukema e deviazione sotto la traversa per lo 0-1. Una gara fino a quel momento equilibrata, con Milinkovic-Savic già decisivo su Bellanova e Sulemana. Il Napoli aveva anche trovato il raddoppio con Alisson, annullato per fuorigioco, e si era visto revocare un calcio di rigore dopo l’intervento del VAR su un contatto Hien-Hojlund. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Krstovic trascina l’Atalanta: Bologna battuto e sorpassatoKrstovic si distingue, contribuendo alla vittoria dell’Atalanta contro il Bologna.

Serie A, Juventus frenata dal Lecce: vince l’Atalanta, Roma ko a BergamoNella diciottesima giornata di Serie A, la Juventus si ferma sull’1-1 contro il Lecce, dopo un rigore sbagliato.

IL NAPOLI BATTERÀ L'ATALANTA: I TIFOSI CI CREDONO #shorts

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Napoli, Beukema: Abbiamo dato tutto e rimontato due volte. Prendiamoci questo punto e andiamo avanti; Napoli-Roma 2-2: doppietta di Malen al Maradona, ma i giallorossi si fanno rimontare due volte.

Napoli rimontato e sorpassato: a Bergamo l’Atalanta vince 2-1Il Napoli cade a Bergamo 2-1 dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio. Una partita intensa, nervosa, ricca di episodi e decisioni pesanti, che nel secondo tempo ha premiato la maggiore ... napolipiu.com

Atalanta da Champions, Napoli rimontato e battuto: furia azzurra contro l'arbitro ChiffiA Bergamo i nerazzurri si impongono per 2-1 contro la squadra di Antonio Conte, ma esplodono le polemiche ... msn.com

Dopo la Juve, perde anche il #Napoli, rimontato dall’Atalanta: la #Roma può allungare in zona Champions contro la Cremonese e agganciare il terzo posto x.com

Napoli-Roma | Gli highlights del match Gli uomini di Antonio Conte non si sono arresi e per due volte hanno rimontato un risultato a sfavore. É un pari che lascia qualche domanda, ma siamo ancora qui nonostante tutto Forza Napoli Sempre Scarica - facebook.com facebook