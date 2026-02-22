Napoli paura al Vomero | un vecchio maggiolino e una moto in fiamme in Via Morghen

Un incendio ha coinvolto un vecchio maggiolino e una moto in via Morghen, nel quartiere Vomero di Napoli. La causa sembra essere un corto circuito che ha scatenato le fiamme, attirando l’attenzione dei residenti. Le fiamme hanno distrutto i veicoli, creando momenti di paura tra chi si trovava nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.

Paura a Napoli, nel quartiere Vomero, oggi domenica 22 febbraio 2026. In via Morghen, infatti, un vecchio maggiolino ha preso fuoco.