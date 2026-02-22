Napoli Manna esplode in diretta TV | Ci prendono in giro Errore su Hojlund imbarazzante

Giovanni Manna ha criticato aspramente la gestione delle verifiche sul gol di Hojlund, accusando errori evidenti che hanno influenzato il risultato. La sua rabbia si è scatenata durante un’intervista in diretta TV, dopo il match tra Atalanta e Napoli, conclusosi con la vittoria dei bergamaschi. Manna ha denunciato che si tratta di un errore imbarazzante e che la squadra viene spesso presa in giro. La sua voce si è fatta sentire chiaramente davanti alle telecamere.

LA FURIA DI MANNA. Al termine di Atalanta-Napoli (2-1), il Direttore Sportivo azzurro Giovanni Manna ha rilasciato dichiarazioni di fuoco ai microfoni di DAZN. Il dirigente ha definito “imbarazzante” e “vergognoso” l’arbitraggio di Chiffi, contestando in particolare l’annullamento del gol del possibile 0-2 (firmato da Gutierrez). Secondo Manna, il fallo fischiato a Hojlund su Hien è inesistente (“Hien si appende e si butta”) e il mancato intervento del VAR è inspiegabile. Il DS ha parlato di “rischio di fare la figura dei cogl.i”, sottolineando come questi errori stiano compromettendo la corsa Champions del Napoli. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

Manna esplode nel post gara: "Incommentabile annullare quel gol. Non c'era contatto, è imbarazzante"

Napoli, il ds Manna furioso: "Dov'è il fallo di Hojlund? Questa cosa è incommentabile, cosi ci sta a fare il VAR? Perchè…."

