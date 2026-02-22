Napoli Manna esplode in diretta TV | Ci prendono in giro Errore su Hojlund imbarazzante
LA FURIA DI MANNA. Al termine di Atalanta-Napoli (2-1), il Direttore Sportivo azzurro Giovanni Manna ha rilasciato dichiarazioni di fuoco ai microfoni di DAZN. Il dirigente ha definito “imbarazzante” e “vergognoso” l’arbitraggio di Chiffi, contestando in particolare l’annullamento del gol del possibile 0-2 (firmato da Gutierrez). Secondo Manna, il fallo fischiato a Hojlund su Hien è inesistente (“Hien si appende e si butta”) e il mancato intervento del VAR è inspiegabile. Il DS ha parlato di “rischio di fare la figura dei cogl.i”, sottolineando come questi errori stiano compromettendo la corsa Champions del Napoli. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
