Napoli Manna esplode in diretta TV | Ci prendono in giro Errore su Hojlund imbarazzante

Dopo la partita tra Atalanta e Napoli, che si è conclusa con un risultato di 2-1, il Direttore Sportivo azzurro Giovanni Manna ha espresso forte disapprovazione ai microfoni di DAZN. Manna ha commentato con toni duri la situazione, affermando che ci sono state prese in giro e definendo imbarazzante un errore riguardante Hojlund. Le sue parole hanno attirato l’attenzione sui momenti successivi al match.

Il direttore sportivo si presenta ai microfoni al posto di Conte e alza la voce come mai accaduto prima: nel mirino la gestione dei contatti e il mancato intervento del VAR. LA FURIA DI MANNA. Al termine di Atalanta-Napoli (2-1), il Direttore Sportivo azzurro Giovanni Manna ha rilasciato dichiarazioni di fuoco ai microfoni di DAZN. Il dirigente ha definito "imbarazzante" e "vergognoso" l'arbitraggio di Chiffi, contestando in particolare l'annullamento del gol del possibile 0-2 (firmato da Gutierrez). Secondo Manna, il fallo fischiato a Hojlund su Hien è inesistente ("Hien si appende e si butta") e il mancato intervento del VAR è inspiegabile.