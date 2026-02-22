Un grosso carico di droga è stato scoperto tra Napoli e Caserta, causando il sequestro di 387 chili di hashish. I carabinieri hanno fermato un camion proveniente da Barcellona, trovando la droga nascosta tra arance, patate e zucche. Il veicolo trasportava prodotti alimentari, ma all’interno nascondeva una quantità significativa di sostanza stupefacente. La scoperta ha portato a un intervento immediato delle forze dell’ordine, che hanno fermato il veicolo per ulteriori accertamenti.

Maxi sequestro di droga sull’asse tra Napoli e Caserta. I carabinieri hanno individuato e sequestrato 387 chilogrammi di hashish nascosti in un autoarticolato proveniente da Barcellona. Il mezzo pesante, con targa spagnola, è stato fermato all’alba nei pressi del casello autostradale all’altezza di Capua. Alla guida un cittadino rumeno di 46 anni che, sottoposto a controllo, ha dichiarato di trasportare frutta e verdura. All’interno del container, tra arance, patate e zucche, i militari hanno però avvertito un odore sospetto. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e della Compagnia di Casoria, che hanno approfondito l’ispezione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Napoli, droga nascosa tra le zucche: maxi sequestro di un carico proveniente da BarcellonaUn grande carico di droga è stato trovato a Napoli, causato dal tentativo di nascondere 387 chili di hashish tra le zucche di un camion proveniente da Barcellona.

Napoli, maxi-sequestro di droga tra frutta e verduraUn traffico di droga tra Napoli e Caserta si interrompe grazie a un intervento dei carabinieri.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Napoli, droga nascosta tra arance, patate e zucche: maxi sequestro di un carico proveniente da Barcellona; Napoli, 387 chili di hashish nascosti in un tir: tra le casse piene di zucche; Droga, arresti e sequestri dei carabinieri tra Napoli e Brusciano; Droga nascosta tra frutta e ortaggi: sequestrati 387 kg di hashish.

IL VIDEO. Droga nascosta tra patate, zucche e arance: intercettato e sequestrato carico per il casertano proveniente da BarcellonaIl mezzo pesante, immatricolato in Spagna, è stato intercettato alle prime luci dell’alba nei pressi del casello autostradale di Capua. Alla guida c’era un cittadino rumeno di 46 anni che, durante il ... casertace.net

Blitz in autostrada: scoperti quasi 400 chili di droga nascosti tra la verdura - VIDEOI carabinieri hanno sequestrato 387 chilogrammi di hashish nascosti all’interno di un camion proveniente dalla Spagna. Il mezzo, con targa spagnola, è stato fermato all’altezza del casello ... napolitoday.it

AGENTI 'ANTIDRONI' SVENTANO UNA CONSEGNA DI DROGA IN CARCERE SEQUESTRATI ANCHE 15 CELLULARI, DUE GLI ARRESTI A NAPOLI. Un drone che trasportava droga e cellulari è stato intercettato e neutralizzato dal servizio antidroni della pol - facebook.com facebook

Marijuana e hashish nello zaino, coppia di pusher arrestata a Napoli. Droga e soldi anche a casa: un 57enne e una 49enne in manette #ANSA x.com