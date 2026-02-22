MVP attacca Triple H | Quel feud con Booker T era razzismo palese

MVP ha criticato Triple H, accusando il suo feud con Booker T di contenere, secondo lui, elementi razzisti. L’ex wrestler ha commentato che le battute e le scene del loro scontro a WrestleMania 19 sembravano intenzionalmente offensive. Questa presa di posizione ha riacceso il dibattito sulla rappresentazione e sui messaggi trasmessi nelle storyline di wrestling. MVP ha insistito sulla necessità di analizzare le scelte narrative passate in modo più approfondito.

MVP ha recentemente riportato l’attenzione sulla controversa storyline tra Triple H e Booker T in vista di WrestleMania 19, criticando gli elementi razzisti utilizzati durante il feud. Il build del 2003 è ancora oggi considerato uno dei più discussi e divisivi nella storia della WWE, e MVP ha spiegato perché certi espedienti non siano più accettabili nel wrestling moderno. Intervenendo al podcast Marking Out, MVP ha parlato del famoso promo tra Triple H e Booker T, in cui Triple H fece commenti offensivi e carichi di sottotesti razzisti nei confronti di Booker, scatenando forti critiche. Secondo MVP, usare il razzismo per generare “ heat ” non funziona più e non dovrebbe avere spazio nell’industria attuale: “I personaggi razzisti oggi non ti portano nulla di buono. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

