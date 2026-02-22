Muse dimenticate | 4 artiste marchigiane riscrivono la storia

Una ricerca ha messo in luce quattro artiste marchigiane dimenticate, evidenziando come la loro assenza abbia oscurato contributi significativi all’arte. La scoperta nasce dall’analisi di documenti storici e opere sconosciute, che rivelano il loro ruolo nel panorama culturale locale. La presentazione si è svolta presso il Senato, attirando l’attenzione di storici e appassionati. La ricerca intende ripristinare la memoria di queste artiste, promuovendo una più corretta ricostruzione storica.

Un Senato per le Muse Dimenticate: La Ricerca che Restituisce Voce alle Artiste Marchigiane. Il Senato ha ospitato una presentazione di una ricerca innovativa che mira a riscrivere la storia dell’arte italiana, integrando figure femminili a lungo marginalizzate. L’indagine, intitolata Figlie di Kalypso. Storie delle artiste marchigiane, promossa dalla senatrice Elena Leonardi e condotta dalla ricercatrice Ilaria Gobbi, si concentra sul contributo delle artiste provenienti dalle Marche, ricostruendone le storie dal XVII secolo fino ai giorni nostri. L’evento, tenutosi il 22 febbraio 2026 nella sala Caduti di Nassirya, ha rappresentato un momento di riflessione sull’importanza di recuperare la memoria storica e culturale delle donne, figure che per secoli sono state relegate ai margini della narrazione artistica ufficiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Domenica d’oro per l’Italia: Brignone e Vittozzi riscrivono la storiaIl 15 febbraio 2026, la vittoria di Federica Brignone e Lisa Vittozzi alle competizioni di sci e biathlon ha portato un’ondata di entusiasmo in Italia.

Marcia da record al Palaindoor: Marchi e Cecchetto riscrivono la storia venetaAl Palaindoor di Padova si è svolta una giornata di gare intensa, con protagonisti Marchi e Cecchetto, che hanno scritto un nuovo capitolo nella storia dell’atletica veneta.

