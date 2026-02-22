Muore una settimana dopo l’intervento il caso del piccolo Alessandro

Il decesso di un bambino avviene una settimana dopo l’intervento e si attribuisce a complicazioni post-operatorie. Le fonti indicano che il piccolo Alessandro aveva affrontato un delicato intervento chirurgico per un problema cardiaco grave. Nonostante le cure intensive, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. La famiglia si trova di fronte a un dolore improvviso e inaspettato. La comunità si interroga sulle cause di questa perdita improvvisa.

Mentre l'Italia è ancora scossa dalla notizia della morte del piccolo Domenico, il bambino di Napoli deceduto dopo un trapianto di cuore, arriva un'altra tragedia che riapre ferite profonde. A pochi giorni da un intervento in ospedale, un altro bambino ha perso la vita. Questa volta il dolore arriva da Rivara, nel Torinese, dove la morte di Alessandro Cardì, sette anni, ha lasciato un'intera comunità senza parole. Alessandro, per tutti Ale, si è spento nella notte tra l'11 e il 12 febbraio. Una notizia arrivata all'improvviso, che ha trasformato il paese in una famiglia in lutto. In una realtà così piccola, la perdita di un bambino non resta mai un fatto privato: coinvolge compagni di classe, insegnanti, amici, volontari.