Moviola Genoa Torino l’episodio chiave del match

Un episodio controverso durante il match tra Genoa e Torino ha attirato l’attenzione degli spettatori. La causa è un fallo contestato vicino all’area di rigore che ha scatenato discussioni tra tifosi e analisti. L’arbitro ha consultato la moviola per decidere se concedere un calcio di rigore o meno. La decisione finale potrebbe influenzare l’andamento della partita e la classifica di entrambe le squadre. L’episodio rimane al centro delle analisi post-gara.

© Calcionews24.com - Moviola Genoa Torino, l’episodio chiave del match

Calciomercato Juventus: la verità su Celik a parametro zero. C’è già un accordo? Cosa c’è dietro alle voci sull’approdo del turco in bianconero Bayern Monaco, Kane nel mirino del Barcellona ma l’attaccante prende posizione! Ha svelato questo sul suo futuro. Parole importanti del tedesco Cristiano Ronaldo rivela il suo futuro: annuncio del portoghese sulla sua prossima squadra! Ecco dove vuole giocare Calciomercato Juventus: la verità su Celik a parametro zero. C’è già un accordo? Cosa c’è dietro alle voci sull’approdo del turco in bianconero Ranieri rivela: «Con la panchina ho chiuso, troppo faticoso. 🔗 Leggi su Calcionews24.com Leggi anche: Moviola Lecce Torino, l’episodio chiave del match Moviola Torino Milan, l’episodio chiave del matchDurante la quattordicesima giornata di Serie A 20252026, il match tra Torino e Milan è stato segnato da un episodio arbitrale cruciale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie A, gli arbitri della 26esima giornata: la decisione di Rocchi su La Penna, Doveri per Juventus-Como, Chiffi per Atalanta-Napoli; Moviola Lazio-Atalanta: rigore per la Dea, braccio di Cataldi su cross di Zappacosta; Verso Genoa-Torino, ecco l’arbitro della sfida; Classifica senza errori arbitrali: la moviola della Serie A. Genoa-Torino, la moviola in diretta: rosso a Ilkhan, manca un rigore ai granataLa sfida Genoa-Torino, è diretta da Guida, fischietto di Torre Annunziata. A seguire ecco gli episodi più controversi del match giocato al Ferraris, valido per la 26 giornata di campionato. toro.it Moviola Genoa-Torino: i granata chiedono un rigore per mani di Ekuban, espulsione diretta per IlkhanGli episodi da moviola più discussi di Genoa-Torino: i granata protestano per un rigore non concesso, poi restano in dieci per l'espulsione diretta di Ilkhan. msn.com Marelli sulla moviola: “Rigore finale troppo leggero, review eccessiva” La moviola di Genoa-Napoli 2-3 continua a far discutere e l’analisi di Luca Marelli, ai microfoni di DAZN, entra nel merito degli episodi chiave con una lettura tecnica e articolata. “Il primo ep - facebook.com facebook #GenoaNapoli | i due calci di rigore assegnati da Massa dopo review VAR fanno discutere. Ne parliamo insieme commentando la moviola qui sul canale: youtu.be/PxstgouRfsg #Genoa #Napoli #SerieA x.com