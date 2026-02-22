Moviola Atalanta-Napoli | l' episodio arbitrale decisivo della sfida di Serie A

Durante la sfida di Serie A tra Atalanta e Napoli, un episodio deciso ha coinvolto un fallo in area al 60’. La moviola ha confermato che l’arbitro ha sbagliato a non assegnare il calcio di rigore, scatenando polemiche tra i tifosi. L’errore ha influenzato il risultato finale e acceso il dibattito sulla tecnologia in campo. La questione resta aperta, mentre le squadre si preparano alla prossima partita.

In una cornice di intensità tipica della Serie A, la moviola della partita tra Atalanta e Napoli ha messo in luce un episodio decisivo della 26ª giornata. L’esito della gestione arbitrale, esaminato al VAR, ha incidotto sull’equilibrio della prima frazione e ha mostrato come una decisione iniziale possa essere modulata dalla revisione tecnologica. Nel finale del primo tempo, l’arbitro Daniele Chiffi, della sezione di Padova, ha inizialmente assegnato un rigore agli azzurri per un contatto nell’area tra Hien e Hojlund, accompagnato dall’ammonizione del difensore coinvolto. Il cenno di sé sembrava indirizzare la partita verso un vantaggio ospite. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Moviola Atalanta Parma, l’episodio arbitrale chiave della sfida di Serie AAnalisi dettagliata dell'episodio arbitrale più importante nella sfida tra Atalanta e Parma, valida per la 22ª giornata del campionato di Serie A 202526.

Moviola Atalanta Cremonese, l’episodio arbitrale chiave della sfida di Serie ADurante la partita tra Atalanta e Cremonese, valida per la 24ª giornata di Serie A, si è verificato un episodio arbitrale che ha fatto discutere.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Le pagelle degli arbitri: La Penna 4, non solo Bastoni-Kalulu. Colombo fa giocare Napoli-Roma: 6; Moviola Lazio-Atalanta: rigore per la Dea, braccio di Cataldi su cross di Zappacosta; Serie A, gli arbitri della 26esima giornata: la decisione di Rocchi su La Penna, Doveri per Juventus-Como, Chiffi per Atalanta-Napoli; La moviola di Napoli-Roma: giusto il rigore per i giallorossi?.

Moviola Atalanta-Napoli: Hien-Hojlund non da rigore, goal annullati ad Alisson Santos e GutierrezChiffi prima assegna e poi revoca il penalty per un presunto contatto in area tra Hien e Hojlund, annullati i possibili 0-2 ad Alisson Santos e Gutierrez. msn.com

Moviola Atalanta-Napoli: goal annullato ad Alisson SantosIl Napoli segna lo 0-2 con Alisson Santos, ma il brasiliano parte nettamente in posizione di fuorigioco e Chiffi annulla. goal.com

Moviola #Lazio- #Atalanta: Sacchi lascia giocare troppo. Rigore sì, però... x.com

Leggi la notizia : https://www.laziochannel.it/2026/02/moviola-lazio-atalanta-gli-episodi-controversi-e-le-polemiche-allolimpico-che-hanno-acceso-discussioni-tra-tifosi/utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook - facebook.com facebook