Morte Domenico si aggrava la posizione degli indagati La mamma | ora giustizia

Domenico è morto a causa di lesioni che ora vengono ritenute omicidio colposo. Sono attualmente in sei a essere indagati per aver causato il suo decesso, con le accuse che si sono inasprite nel corso delle indagini. La madre di Domenico chiede giustizia e spera che le autorità facciano chiarezza sulla vicenda. Le indagini continuano per determinare le responsabilità e ricostruire quanto accaduto quella notte.

Si aggrava la posizione dei sei indagati che, dopo la morte del piccolo Domenico, ora dovranno rispondere di omicidio colposo. «Ho fatto tutto ciò che era professionalmente e umanamente possibile», sono state le parole del cardiochirurgo, Guido Oppido, che eseguì il trapianto di un organo risultato danneggiato sul bambino. «Voglio giustizia. Voglio la verità, tutta la verità, ora basta. Devo avere giustizia per mio figlio, me lo devono». Così Patrizia, la mamma del piccolo Domenico. A cercare la verità e le responsabilità sono la procura di Napoli e i carabinieri del Nas. Sei al momento gli indagati, tra medici e infermieri del Monaldi, cui oggi sono stati sequestrati i cellulari e notificati gli avvisi di garanzia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

