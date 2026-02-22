Morte Domenico mamma Patrizia | Provo schifo mi guardavano negli occhi

Il decesso di Domenico, un bambino di appena due anni, è avvenuto dopo un trapianto di cuore andato male. La madre Patrizia racconta di aver visto negli occhi dei medici un senso di impotenza mentre il suo bambino lottava tra vita e morte. Domenico era stato ricoverato all’Ospedale Monaldi di Napoli, dove i medici avevano cercato di salvarlo con un intervento complesso. La famiglia si prepara a una lunga attesa di risposte.

© Liberoquotidiano.it - Morte Domenico, mamma Patrizia: "Provo schifo, mi guardavano negli occhi..."

La morte del piccolo Domenico, che aveva soltanto due anni, ha sconvolto l'Italia. Il bambino col cuore bruciato se ne è andato ieri, domenica 21 febbraio, all’Ospedale Monaldi di Napoli, dove era stato sottoposto a un trapianto di cuore, l'organo danneggiato, bruciato dal ghiaccio. Una vicenda atroce che ora attende risposte chiare. A parlare, adesso, è la madre di Domenico, Patrizia Mercolino, che ha rilasciato due interviste, una al Corriere della Sera e una a la Repubblica, nelle quali parla del suo dolore e avanza una richiesta precisa: ottenere la verità su quanto accaduto. Al Corriere la donna ricostruisce le ore decisive del trapianto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it Cuore danneggiato, la mamma del piccolo Domenico: “Provo solo schifo, qualcuno dovrà pagare”La madre di Domenico descrive il suo dolore, affermando di sentirsi solo disgusto e rabbia. Mamma Patrizia accanto al piccolo Domenico fino all’ultimo istantePatrizia ha trascorso gli ultimi momenti accanto al figlio Domenico, che si trovava in ospedale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Morto Domenico, il dolore di mamma Patrizia dopo la morte: Una fondazione in suo nome per non dimenticarlo; Mamma Patrizia: Fino all'ultimo accanto mio figlio. Ora una fondazione in suo nome; Il piccolo Domenico è morto, la mamma: Non deve essere dimenticato. I carabinieri sono al Monaldi; Restare, amare, affidare: la forza di una madre nell’ora della prova. Morte piccolo Domenico, la mamma: Non perdonerò i mediciPatrizia Mercolino ha dichiarato che finché non saprà la verità non può indicare chi abbia sbagliato nella morte del figlio Domenico, di due ... stream24.ilsole24ore.com Il dolore di mamma Patrizia dopo la morte del piccolo Domenico: le parole della donna e cosa accadrà adessoLa madre di Domenico, un bambino deceduto dopo un trapianto di cuore, chiede giustizia e fonda un'associazione ... bigodino.it Proseguono le indagini sulla morte del piccolo Domenico, sequestrata la salma in attesa dell’autopsia #Italia - facebook.com facebook Morte Domenico, si aggrava la posizione degli indagati. La mamma: ora giustizia ilsole24ore.com/art/morte-dome… x.com