Morte di Domenico si aggrava la posizione dei sanitari | cosa trapela

Un angioletto biondo. Con gli occhioni scuri, il visino paffutello. È morto ieri mattina, non ce l’ha fatta, Domenico, il bimbo di appena due anni e mezzo che ha ricevuto per errore un cuore “bruciato” all’ospedale Monaldi di Napoli. Tutta l’Italia faceva il tifo per lui e per mamma Patrizia Mercolino, per babbo Antonio, per i suoi due fratellini che adesso dovranno affrontare il momento più buio, più doloroso. È l’epilogo (tragico) di una vicenda che ha incrociato sbagli e destino, sviste e sfortuna. Che sarebbe andata così, che la speranza si era ridotta a un lumicino tremolante, era diventato chiaro venerdì sera con l’ultimo bollettino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Napoli, si aggrava la posizione dei sei sanitari indagati per la morte del piccolo DomenicoA Napoli, la posizione di sei sanitari coinvolti nella morte di Domenico si complica.

Domenico, dal trasporto con ghiaccio secco al trapianto di cuore fallito: la catena di errori che ha portato alla morte del bimbo di due anniIl piccolo era affetto da una grave cardiomiopatia dilatativa ed era ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli in attesa di un trapianto ... affaritaliani.it

Domenico morto, i Nas di nuovo al Monaldi: sequestrati i cellulari dei 6 sanitari indagati. Il primario: mai visto usare ghiaccio secco per un organoProseguono anche oggi, domenica, le attività investigative dei carabinieri del Nas sulla morte del piccolo Domenico, spentosi ieri al Monaldi. I militari sono tornati ... ilgazzettino.it

La morte del piccolo Domenico Caliendo: l'avvocato: «Dal Monaldi cartella clinica incompleta» - facebook.com facebook

#Napoli Proseguono senza sosta le indagini sulla morte di #Domenico, il bimbo trapiantato con un cuore danneggiato. All'ospedale #Monaldi, dove il piccolo è deceduto ieri, oggi sono tornati i Nas. Al momento 6 i sanitari indagati. Nella foto Ansa Patrizia, m x.com