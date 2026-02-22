Morte del piccolo Domenico al Monaldi | il Nas torna in ospedale nuovi accertamenti

Il Nas torna nel reparto dell’ospedale Monaldi dopo la morte di Domenico, causata secondo le prime ipotesi da un errore medico. La famiglia ha denunciato la mancanza del diario di perforazione nella cartella clinica, sollevando dubbi sulla gestione delle cure. I nuovi accertamenti puntano a chiarire le responsabilità e a verificare eventuali omissioni. Le indagini proseguono per fare luce sulla vicenda.

Inchiesta sulla morte del piccolo Domenico al Monaldi: il Nas torna in ospedale. L’avvocato della famiglia segnala l’assenza del diario di perfusione nella cartella clinica. Proseguono anche oggi, domenica, le attività investigative dei carabinieri del Nas sulla morte del piccolo Domenico, deceduto ieri all’ospedale Monaldi di Napoli. I militari sono tornati questa mattina nella struttura sanitaria nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli, con l’aggiunto Ricci e il sostituto Tittaferrante. Nella giornata di ieri erano stati notificati avvisi di garanzia a sei sanitari indagati, con contestuale sequestro dei telefoni cellulari. 🔗 Leggi su 2anews.it

