Mori alla guida della ’Musica cittadina’

Roberto Mori ha assunto il ruolo di presidente della Musica Cittadina Pontremoli dopo essere stato eletto nel corso della prima riunione del nuovo Consiglio direttivo. La nomina è arrivata in seguito alle elezioni interne e segna un cambio di leadership per l’associazione musicale locale. Durante l’incontro, sono state definite anche le nuove responsabilità per gli altri membri del consiglio. Mori si prepara ora a guidare le attività e i progetti futuri del sodalizio.

Cambio al vertice per la Musica Cittadina Pontremoli: Roberto Mori (nella foto) è stato eletto nuovo presidente del sodalizio musicale al termine della prima riunione del Consiglio direttivo rinnovato, durante la quale sono state assegnate le cariche sociali. Accanto a Mori, nel ruolo di vicepresidente, ci sarà Luca Bertocchi. Completano il quadro delle nomine: Beatrice Leoncini (segretaria), Laura Fugacci (tesoriere), Marco Bertolini (provveditore) e i consiglieri Ludovico Preti, Enrico Moscatelli e Mirko De Mattei. Il Consiglio ha inoltre proposto e approvato all’unanimità la nomina del presidente uscente Elio Poli a presidente onorario, titolo che si aggiunge a quello già attribuito a Mauro Fugacci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Claudia Mori: Dalla Musica alla Televisione, la Carriera e la Vita di una Leggenda dello SpettacoloClaudia Mori ha attraversato decenni di musica e televisione, diventando una delle figure più conosciute dello spettacolo italiano.

Grammy 2026, la guida completa alla notte degli Oscar della musica: nominati, ospiti e come seguire la cerimoniaLa notte dei Grammy 2026 si avvicina e mette in scena una vera festa della musica.

