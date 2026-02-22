Morata non dimentica il suo passato | Grazie di cuore a tutto il pubblico della Juventus Il messaggio dello spagnolo – FOTO

Al termine della partita, Morata ha pubblicato un messaggio di gratitudine rivolto ai tifosi della Juventus. L’attaccante spagnolo ha scritto di sentire ancora forte il legame con i supporter bianconeri, ricordando le emozioni vissute nel suo passato nel club. La sua testimonianza arriva dopo aver segnato un gol decisivo. Morata ha voluto condividere pubblicamente il suo affetto, sottolineando il valore di quei momenti e il sostegno ricevuto dalla curva.

© Juventusnews24.com - Morata non dimentica il suo passato: «Grazie di cuore a tutto il pubblico della Juventus». Il messaggio dello spagnolo – FOTO

Morata non dimentica il suo passato bianconero e dopo la vittoria del Como decide di ringraziare pubblicamente i suoi vecchi tifosi sui social. La clamorosa sconfitta subita dalla Juventus nel fine settimana continua a far discutere l’intero ambiente calcistico. Il pesante due a zero incassato sul campo del Como, con le reti decisive siglate da Vojvoda e Caqueret, ha certificato il momento di crisi vissuto dai ragazzi di mister Spalletti. La Vecchia Signora, già scossa dal doloroso cinque a due rimediato in Champions League contro il Galatasaray, si ritrova costretta a inseguire su più fronti per evitare l’eliminazione europea e risollevarsi in campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Infortunio Morata, 2025 finito per l’ex attaccante della Juventus. Il suo messaggio dopo la lesione muscolareL'infortunio muscolare di Morata nel 2025 ha segnato una battuta d'arresto nella sua carriera. Morata scambia la maglia con Louis Buffon: la toccante dedica dello spagnolo per il figlio di Gigi – FOTOAl termine dell'incontro tra Pisa e Como, Álvaro Morata ha scambiato la maglia con Louis Buffon, figlio di Gigi Buffon. Alvaro Morata Real Madrid vs Juventus Football career Goals+Assist#alvaromorata #spain #viwes #fyp Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Como Fabregas duro | Rosso a Morata? Chi non può vivere con la provocazione faccia un altro sport. Morata: Grazie di cuore a tutto il pubblico della Juventus per il suo affetto e il suo sostegno. Non lo dimenticheròNei minuti finali di Juventus-Como tra le file dei biancoblù è subentrato il grande ex Alvaro Morata. Lo spagnolo, attraverso un post sul proprio account Instagram, ha festeggiato ... tuttojuve.com Alice Campello, Morata parla della separazione: Ci amiamo ma non ci capiamoAlvaro Morata rompe il silenzio sulla separazione da Alice Campello: Siamo due persone che si amano, ma non ci capiamo ... dilei.it #Morata non dimentica Il messaggio per i tifosi - facebook.com facebook